S.A.(30) idaresindeki otomobile Gülabibey Mahallesi Kafkasevler 24. Sokak üzerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda sürücü bacağına isabet eden mermi ile yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı S.A., kendi imkanları ile geldiği Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen İ.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.