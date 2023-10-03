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Kaza, Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ö. idaresindeki bisiklet, sokak üzerinde seyir halinde olan K.G. idaresindeki 19 BH 869 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.