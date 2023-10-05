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İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince mahalle ve sokaklara yönelik devam eden uygulamalar sırasında Akkent Mahallesi Akkent Caddesi üzerinde durdurulan A.Y. idaresindeki 19 ADN 494 plakalı otomobilde yapılan aramada Lyrica isimli sentetik ecza ele geçirildi.

Ayrıca hareketlerinden şüphelendikleri sürücünün ikametinde yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet bıçak, 1 adet muşta ile tüfeklere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Adli işlemleri gereği polis merkezine götürülen sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 16 Bin 400 lira para cezası kesildi.

Trafikten men edilen otomobil kurtarıcı marifeti ile otoparka kaldırıldı.