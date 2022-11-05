İbrahim Ayhan idaresindeki 19 BJ 032 plakalı otomobil İskilip yolu Halk-Et yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağacı devirdi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim Ayhan(71) ile otomobilde yolcu olarak bulunan Safiye Kocaman(76), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Safiye Kocaman’ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.