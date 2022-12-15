Bahabey Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, alkollü olduğu ileri sürülen H. Ç. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçen kadınlara çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Seyhan Y.(50) ile Meryem A.(48), sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerini terk etmeye çalışan ve zorluk çıkartan H.Ç. ve araçta bulunan yabancı uyruklu kişi polis ekiplerinin müdahalesi ile kelepçe takılarak ekip arabasına bindirildi.



