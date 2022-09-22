Çorum Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak üzere harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, parmak izi, eşkal ve güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık zanlısını tespit etti. Bir süre izlenen zanlı, ekiplerce gözaltına alındı.

Zanlının 24 Temmuz'da Cengiz Topel Caddesi'nde kontak anahtarı üzerinde unutulan bir otomobili, Bahabey Caddesi'nde misafir olarak bindiği bir otomobili ve Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir iş yerinden cep telefonu çaldığı belirlendi.

“Oto Hırsızlığı- Mala Zarar Verme- İşyerinden Hırsızlık” olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen kadın hakkında yapılan adli işlemler neticesinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak İlimiz Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

(AA)

