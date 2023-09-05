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N.A. idaresindeki 71 AAL 553 plakalı otomobil ile V.A.’nın kullandığı 06 CBV 365 plakalı minibüs Çorum-İskilip yolunun 4. Kilometresinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil takla attı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan G.A., R.A., B.A., Y.A.,G.A., B.A., ve M.A., yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.