Ş. K. idaresindeki otomobil Ankara-Çorum Karayolu Kadıkırı Köyü mevkiinde M. G.’nin kullandığı TIR’a arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü ile M.S., itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkartılarak sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan M.S.’nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.