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Edinilen bilgilere göre, kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu İnegazili kavşağı yakınında meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan U.D. yönetimindeki 60 ADT 384 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları sıkıştığı yerden çıkarttı.

Meydana gelen kazada sürücü U.D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan anne E.D. ve bebekleri E.D. ve E.D. yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslar Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, oradan da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan U.-E. D. çiftinin 10 gün önce dünya ya gelen tek yumurta ikizleri E. ve E.D.’yi kontrol için Ankara’daki bir hastaneye götürdükleri öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.