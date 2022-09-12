Hasan Esmer (55) idaresindeki 60 FH 353 plakalı otomobil, Yaydiğin köyü yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan Hatice Uzuner'in (55) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Aybiçe Esmer (30) ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



