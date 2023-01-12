Edinilen bilgilere göre, İskilip ilçesine seyir halinde olan Yaşar Ö. yönetimindeki 19 FA 994 plakalı otomobil Pazarbaşı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrol çıkarak park halindeki başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yaşar Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.