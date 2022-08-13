Kürşad Metin(43)’in kullandığı 19 ACY 070 plakalı otomobil aynı istikamete seyreden Ş.E.(63) idaresindeki 28 K 7148 plakalı soğan yüklü kamyona Çorum-Ankara Karayolu Sarinbey Küyü mevkiinde arkadan çarptı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan aynı aileden Kürşad Metin(43), Hasan Efe Metin(13), Belinay Metin(10) ve Filiz Metin(59), 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan 13 yaşında ki Hasan Efe Metin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza nedeni ile Çorum- Ankara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanırken, araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.