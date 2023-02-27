Cihat Ö.(37) idaresindeki 19 HG 069 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 33 VN 574 plakalı TIR, Samsun-Çorum Karayolu Kaymakçı mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yolun sağ tarafındaki boş alana savruldu.

Kazanın ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan aynı aileden Emirhan Ö.(6) ve Hatice Ö.(57) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği bölgede trafik akışı bir süre kontrollü bir şekilde sağlandı.