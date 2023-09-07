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İ.Y. (33) yönetimindeki 16 U 7001 plakalı otomobil ile Çorum'dan Merzifon yönüne giden G.Ş. yönetimindeki 05 DZ 846 plakalı hafif ticari araç, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında çarpıştı. Savrulan otomobil ters döndü.

İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü İ.Y. ile araçtaki Y.E.(3), D. (4), T. (3), E. (41) ve S.Y.(51) ile H.Ç. (45), Y. (3) ve H.C. (3) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.E.Y (3) kurtarılamadı.