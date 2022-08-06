Çorum'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sadık S.’nin kullandığı 19 ACV 850 plakalı otomobil gece saat 01.30’da Bahçelievler Mahallesi Yukarı Kapaklı Bağları mevkiinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Seçil D., Raşit B., Burak S., Selcan S. ve Tuğçe G., araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası otomobilin tavanı kesilerek dışarı çıkarılan yaralılar 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı