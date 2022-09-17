Gülay R.(65)’ idaresindeki 06 BP 6757 plakalı otomobil, Samsun-Çorum Karayolu Kaymakçı mevkiinde orta refüjdeki çelik bariyerlere çarptı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Necmettin R.(67), Sevcan R. ve Ozan E., yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeni ile yolun Çorum istikameti bir süre tek şerit üzerinden sağlandı.



