C.Ş.(29) idaresindeki 19 EC 129 plakalı otomobil, Üçtutlar Mahallesi Binevler 1. Cadde üzerinde bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile annesi S.K.(50) yaralandı. Sürücü C.Ş.’nin 2 yaşındaki bebeği M.Ş. ise çocuk koltuğu sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile kaldırım üzerinde bulunan ağaçlar ile aydınlatma direği yıkıldı.