Kadem S.(34) idaresindeki 35 AZL 741 plakalı otomobil Çorum-İskilip yolunun 14. Kilometresi Cerit rampasında çelik bariyerlere çarparak yaklaşık 15 metrelik çukura düştü.

Kazanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile birlikte yaralanan Asena A.(23), itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkartıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

