Dünya Engelliler Günü kapsamında Çorum Otizm Derneği üyelerine yönelik düzenlenen soru-cevap programında otizmde erken tanı, özel eğitim ve müdahale yöntemleri ele alındı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelindeki çocukların yaklaşık yüzde 1’inde görülen Otizm Spektrum Bozukluğu’nun (OSB), genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle ortaya çıkan nörogelişimsel bir durum olduğu belirtiliyor. Erkek çocuklarda kızlara oranla 3–4 kat daha sık görülen otizmde günümüzde net bir laboratuvar ya da görüntüleme tanı yöntemi bulunmuyor; teşhis uzman hekimlerin klinik değerlendirmeleriyle konuluyor. Tedavide ise bireye özgü özel eğitim uygulamaları temel rol oynuyor. Bu nedenle erken tanı ve yönlendirme büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Çorum Otizm Derneği üyelerine yönelik bilgilendirici bir soru-cevap programı gerçekleştirildi. Programa Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sertçelik ile Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni Ahmet Onur Öz katıldı.

Etkinlikte katılımcıların tıbbi tedavi süreçleri, özel eğitim uygulamaları, erken müdahale yöntemleri ve davranış sorunlarına ilişkin soruları uzmanlar tarafından kapsamlı şekilde yanıtlandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ