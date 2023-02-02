Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Nurettinbey Caddesi’nde faaliyet gösteren bir otelde, müşterisi Ercan G. (52)’ten haber alamayan otel görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Oda kapısının çilingir yardımı ile açılmasının ardından içeriye giren ekipler, Ercan G.’yi yerde hareketsiz buldular.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ercan G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis Olay Yeri ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Ercan G.’nin cenazesi otopsi işlemleri için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.



