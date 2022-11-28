Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Harmanlar 1. Sokak üzerinde faaliyet gösteren otelde kalan Hüseyin Bozkuş (57)’un sabah odasından çıkmaması üzerine odaya çıkan görevliler Bozkuş’un cansız bedeni ile karşılaştı.

Durumun ihbarı üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bozkuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis Olay Yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Hüseyin Bozkuş’un cenazesi otopsi için Hiti Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.