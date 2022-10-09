Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 2.hafta maçında Osmancık Belediyespor sahasında Niğde Belediyespor’u konuk etti. Saat 15.30’da Osmancık İlçe Sahası’nda oynanan karşılaşmaya Osmancık temsilcisi etkili başladı. Henüz 5.dakikada Çorum FK patentli futbolcusu Mert Aktaş’ın golüyle 1-0 öne geçen Kırmızı-Beyazlılar ilk yarının son 5 dakikasına skoru korumayu başardı. Dakilar 40’ı gösterdiğinde gelişen Niğde atağında orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Berkay takımının beraberlik golünü kaydetti.

İkinci yarıda galibiyet golü için Niğde Belediyespor kalesine sağlı, sollu ataklarla yüklenen Osmancık Belediyespor bir türlü aradığı golü bulamayınca karşılaşma 1-1 tamamlandı. Bu sürpriz sonucun ardından Osmancık Belediyespor ilk puanını alırken, konuk Niğde Belediyespor ise puanını 2’e yükseltti.

SAHA: Osmancık İlçe.

HAKEMLER: Yavuz Yasul, Fatih Yüzbaşı, Nurdan Köseoğlu.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Süleyman Çağrı, Emre (Mücahit), İsmail, Hüseyin Erol, Y.Emre, Berk, Serkan, Hüseyin Can (Emirhan), Mert, Hakan, Ertuğrul.

NİĞDE BELEDİYESPOR: Cafer, Cihat Can, Berk, Savaş, Yalçın, Emin, Berkay, Hamza, Efkan, Alican, İbrahim.

GOLLER: Dk. 5 Mert (Osmancık), Dk.40 (penaltıdan) Berkay (Niğde Belediye)

(Rıfat KARA)

