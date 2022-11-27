STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: İrfan Çağrı Baş, Mehmet Türk, Selenay Çakmak

4.HAKEM: Onur Dede

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Süleyman Çağrı, Yunus Emre, İsmail (Dk. 69 Mert), Mücahit, Hüseyin Erol, Berk, Serkan, Eray, Emirhan (Dk.90+2 Emre Biçer), İbrahim Enes (Dk.90+2 Hüseyin Can), Ertuğrul (Dk.90+5 Aytuğ)

BAŞKENT ŞAFAKSPOR: Nazım Mert, Mehmet, Oğuzhan Fatih, Kamil Buğra, Mustafa Sami, Samet (Dk.65 Muhammet Can), Kürşat Eren (Dk.87 Devrim), Onur Mert, Murat Doğan, Canberk, A.Emir

GOLLER: Dk.45 İsmail, Dk. 78 (penaltıdan) Eray, Dk.90+7 Yunus Emre (Osmancık Belediye), Dk. 60 Mehmet (Başkent Şafak)

KIRMIZI KART: Dk. 78 Eray (Osmancık Belediye), Dk. 78 Tuncay Anıl (Başkent Şafak Teknik Sorumlusu)

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.Grup’ta mücadele eden Osmancık Belediyespor, 9.hafta maçında konuk ettiği Başkent Şafakspor’u 3-1’le geçerek üst üste üçüncü galibiyetini de 3 golle aldı ve yükselişini sürdürdü.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve Trabzon bölgesi hakemlerinden İrfan Çağrı Baş’ın düdük çaldığı maçta ilk yarı çekişmeli geçti. Osmancık Belediye, maçın genelinde üstün olan taraf olurken, 45.dakikada İsmail’in kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Kırmızı-Beyazlılar 16.dakikada Ertuğrul ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip, 60.dakikada Mehmet’le beraberlik golünü bulunca, skor 1-1’e geldi.

İlerleyen dakikalarda ataklarını sıkıştıran Osmancık Belediye, 78.dakikada penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Eray, takımını 2-1 öne geçirirken, gol sevinci sırasında, rakip takım teknik sorumlusu Tuncay Anıl ile arasında yaşanan gerginlik sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tuncay Anıl da bu olay sonrası kırmızı kart gördü.

Son bölümü 10 kişi oynamak zorunda kalan Osmancık Belediye, buna rağmen 90+7.dakikada Yunus Emre ile bir gol daha bularak sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından, üst üste üçüncü galibiyetini alan Osmancık Belediye puanını 14’e yükseltirken, Başkent Şafakspor 2 puanda kaldı.

10.hafta maçında, 4 Aralık Pazar günü Ankara TKİ ile deplasmanda karşılaşacak.

(Rıfat KARA)

