Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 16.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor ile Ankara temsilcisi lider Sincan Belediyespor karşı karşıya geldi. Saat 14.00'de Osmancık İlçe Sahası'nda oynanan karşılaşma denk bir mücadeleye sahne olurken, iki takımda gol yollarında fazla etkili olamadı. 90 dakika boyunca gelişen cılız ataklardan gol sesi çıkmayınca karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Osmancık Belediyespor puanını 19'a, konuk Sincan Belediyespor ise 38'e yükseltti.

(Rıfat KARA)

