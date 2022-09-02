Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.Grup’ta mücadele edecek olan Osmancık Belediyespor’da hazırlıklar sıkı bir şekilde devam ediyor. Antrenmanların yanı sıra özel maç yaparak da lig hazırlıklarını sürdüren Kırmızı-Beyazlılar önceki gün Samsun temsilcisi Atakum Belediyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Osmancık İlçe Sahası’nda oynanan karşılaşmaya Teknik Direktör Turgay Doğan her iki yarıda da farklı 11’ler sahaya sürdü. İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmayı Samsun temsilcisi 3-2 kazandı. Osmancık Belediyespor’un golleri Emre ve Sedat’tan geldi.

Osmancık Belediyespor daha önce Suluova Belediyespor ile oynadığı ilk hazırlık maçını da 1-0 kaybetmişti.

SIRADAKİ BOYABAT

Osmancık Belediyespor yeni sezon hazırlıkları kapsamında üçüncü hazırlık maçını Sinop temsilcisi Boyabat 1868 ile oynayacak. 6 Eylül Salı günü Osmancık İlçe Sahası’nda oynanması planlanan özel maçın saati daha sonra açıklanacak.

Kırmızı-Beyazlılar 10 Eylül Cumartesi günü ise yine Osmancık İlçe Sahası’nda bu kez Kastamonu Özel İdare ile karşılaşacak.

(Rıfat KARA)

