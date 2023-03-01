Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedeler için Osmancık ilçesinde yardım seferberliği sürüyor.

Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam, Afşin'e 10 personelle gönderilen seyyar aşevinde depremzedeler için üç öğün bin kişilik yemek verileceğini söyledi.

Osmancık’tan afet bölgesine 22 TIR yakacak ile 21 TIR temel ihtiyaç malzemesi de ulaştırıldığı anlatan Eskiadam, “Osmancık Belediyesi 2 kamyon, 1 ekskavatör, 1 su tankeri, 1 çöp aracı ve 7 personel ile enkaz kaldırma çalışmalarına destek vermektedir. Arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye personelimiz görevlerini tamamlayarak ilçemize dönmüştür” diye konuştu.

(AA)

