Güneydoğu Anadolu’da Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası öğle saatlerinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken, Osmancık’ta deprem bölgesi için yardım seferberliği başlatıldı. Vatandaşlar, kampanya duyurusunun ardından yardım toplama merkezinin bulunduğu kapalı pazar alanına giderek, gıda kolileri, kışlık mont, kaban ve kıyafetler ile battaniye çuvallarını görevlilere teslim etti. Buradaki görevliler ve gönüllülere teslim edilen gıda, giysi ve su gibi temel ihtiyaç malzemeleri, deprem bölgesine gönderilmeye hazır hale getirildi. Yardım toplama merkezinde toplanan ürünler AFAD koordinasyonu ile ihtiyaç sahiplerine güvenli ve hızlı bir şekilde ulaştırılıyor.

Osmancık Kaymakamlığından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada; “Kaymakamlığımız ve belediyemiz koordinasyonunda esnaflarımız, çiftçiler ve muhtarlarımız ile 7’den 70’e tüm Osmancıklıların desteği ile şu zamana kadar 43 tır yardım malzemesi depremden etkilenen illerimize gönderilmiştir. Hemşerilerimize yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

