Çorum'un Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcisi Osmancık Belediyespor'da Sportif Direktör Gökhan Kent, sezonu 10 Ağustos Çarşamba günü açacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz sezon Play-Off'u kıl payı kaçıran Osmancık Belediyespor, yeni sezona iddialı bir şekilde girmeyi planlıyor. Yeni sezon yapılanması noktasında dün gazetemize açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Gökhan Kent, Çorum'a yakışır bir kadro planlaması ile yeni sezona gireceklerini söyledi. Geçen sezonun son maçlarında talihsiz sonuçlar aldıklarını belirten Kent, yeni sezonda aynı hatayı yapmamak adına iyi bir kadro planlaması içerisinde olduklarını ifade etti.

‘10 TRANSFER

YAPACAĞIZ’

sezon hazırlıklarına 10 Ağustos Çarşamba günü start vereceklerini de belirten Gökhan Kent, iç ve dış transfer görüşmelerine ise Pazartesi günü başlayacaklarını söyledi. Şuana kadar mevcut kadrodan Taha Arslan ve Kaan Akar ile yolların ayrıldığını da ifade eden Kent, "Antrenörümüz Turgay Doğan'ın raporu doğrultusunda mevcut kadromuzdan 8 oyuncuyla daha yollarımızı ayırmayı planlıyoruz. Pazartesi günü hocamızın son raporunu da alarak yolları ayırmayı düşündüğümüz oyuncuları kamuoyu ile paylaşacağız. Dış transferde ise yine hocamızın raporu doğrultusunda 10 isimi kadromuza dahil edeceğiz. Yeni sezona doğru bir planlama içerisinde girmeyi hedefliyoruz. Transferde hata yapmak istemiyoruz. Osmancık ve Çorum'a yakışır bir kadro kurup ligde aslanlar gibi mücadele edeceğiz" dedi.

(Rıfat KARA)