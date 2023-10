Tahmini Okuma Süresi: dakika

Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda Cumhuriyetin 100. yılında en az 100 veliye afet, kaza ve kazalardan korunma yöntemleri konusunda konferans düzenlendi. Çorum İl Savunma Uzmanı Mahir Odabaşı’nın verdiği konferans, okul toplantı salonunda gerçekleşti.



Osmancık 75. Yıl Okul Müdürü Şener Demir yaptığı konuşmada, “Öngörülemeyen felaketler ve kazaların her an karşımıza çıkabileceği bir dünyada ebeveynlerimizin ve sevdiklerimizin güvenliğini ve korunmasını sağlamak her şeyden önemli hale geliyor. Hayatımızın bu önemli yönünü ele almak üzere planlanmış 'Afet, Kaza ve Kazadan Korunma Konferansı’nı düzenledik. İl Savunma Uzmanı Mahir Odabaşı güzel bilgilerde bulunarak, sunumunu yaptı” dedi.

Konferans sonunda Demir, günün anısına İl Savunma Uzmanı Mahir Odabaşı’ya plaket takdim ederek, katılımcılara teşekkür etti.