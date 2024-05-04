Tarım İl Müdürlüğü tarafından “Çeltik Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi” projesi kapsamında yüzde 50'si bakanlık destekli maliyeti 890 bin lira olan 18 ton çeltik tohumu üreticilere teslim edildi.

Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Çeltik tohumu dağıtım törenine Vali Yardımcısı Muhammet Gürbüz, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, İl Müdür Yardımcısı Bayram Rıdvan Dikici ile Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve üreticiler katıldı.

Proje teslim töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, “Çorum'da toplamda 551 bin 284 ha tarım arazisi bulunmakta, 410 bin 341 ha alanında tahıl üretimi yapılmaktadır. Osmancık ilçemizde ise 234 bin 657 ha tarım alanının 14 bin 223 ha tahıl üretimi yapılmaktadır. 2023 yılında 6 bin hektar alanda çeltik üretimi yapılarak 52 bin ton üretim gerçekleştirilmiştir. Bu miktarın 33 bin tonu Osmancık ve Kargı ilçelerimizden karşılanmaktadır" dedi.

Çeltik ekimi, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hane için önemli bir faaliyet ve gelir kaynağı olduğunu hatırlatan İl Müdürü Göktekin, "Çeltik günlük yaşamda belki de göz ardı ettiğimiz ancak hayatımızı derinden etkileyen bir tarım ürünüdür. Bir avuç çeltik, binlerce sofrayı donatırken; çiftçimize gelir kaynağı, sofralarımıza bereket, ekonomimize ise büyük katkı sağlamaktadır. Artan dünya nüfusu, yükselen refah seviyesi ve buna bağlı olarak alışkanlıkların değişmesiyle ülkemizde olduğu gibi ilimizde de çeltik üretimi artma eğilimi göstermektedir. Kar, yağmur, çamur, fırtına, kuraklık demeden alın terini toprağa akıtarak ekmeğini kazanan değerli çiftçilerimiz, adeta toprağı berekete dönüştürmekte, nasırlı elleri ile tarlanın her bir köşesindeki sabrı ve emeği ile geleceğimizi yeşertmektedir.

Aşık Veysel gibi “Benim sadık yârim kara topraktır” diyen, toprağa sevdalı, toprağa gönülden bağlı bir millet olarak gönül bağımızı siz değerli çiftçilerimiz sayesinde hiç koparmayacak, güçlü bir tarım için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. İlimizde çeltik üretimini arttırmak amacıyla maliyeti toplamda 890 bin TL olan ve yüzde 50'si Bakanlığımızın katkıları ile hazırlanan “Çeltik Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi” projemizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Proje kapsamında 18 ton çeltik tohumunu siz değerli çiftçilerimizin kullanımına sunarak üretim alanlarımızı arttırmayı planlamaktayız. Böylece dünya nüfusunun üçte ikisinin tükettiği pirinç üretimimiz artacak, üretim arttıkça sofralarımızdaki bereket artacak, çiftçimiz güçlenecek ve dünya pirinç pazarındaki etkinliğimiz artacaktır" şeklinde konuştu.

Editör: İHA AJANS