Okulun konferans salonunda gerçekleşen söyleşiyi Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Şube Sekreteri ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aksungur gerçekleştirdi. Gençlerin sosyal medya ortamlarında güvenli alanlarda kalmaları ve bu tür mecralarda sunulan içerikler hakkında bilinçlenmeleri hususunda bilgiler veren Aksungur eğitim açısından önemli konulara değindi.

İnteraktif platformlarda sunulan içeriklerin iyi irdelenmesi gerektiğini dile getiren Aksungur, özellikle son dönemde Kore popunun gençler üzerinde davranış sorunlarına yol açtığı hususları örnekleriyle açıkladı. Aksungur, gençler arasında Kore popu gruplarının oldukça popüler olduğu, hayranlarının aileleri ve çevreleriyle iletişim problemleri yaşadığı, toplumdan ve sosyal hayattan soyutlandığı hususlarına da değinildi.

Öğrencilerin geleceğini inşa etme yolunda daima yanlarında olduğunu, onların en iyiye, en doğruya ulaşmaları için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Aksungur, kendisini sabırla dinledikleri için gençlere teşekkür ederek sözlerini tamamladı. (Haber Merkezi)

