Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor Projesi” kapsamında SMA Hastası İbrahim bebek yararına kermes düzenledi. Öğretmen, öğrenci, veliler ile hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen kermeste 50 bin TL yardım toplanarak hesaba yatırıldı.

Kent Park içinde düzenlenen kermes ile ilgili Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Saltık, ilçe halkımızın yoğun ilgisi ile güzel bir meblağın toplandığını dile getirirken tüm katkı verenlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Saltık, “Öğretmen, öğrenci ve velilerimizle hazırlık aşamasında yoğun ve yorucu bir zaman geçirdik. Fakat sonucun güzel olması tüm yorgunluğumuzu alıp götürdü. Bu kermesi organize eden Müdür Yardımcımız Gülay Saltık’ı, yoğun emek harcayan başta Yiyecek-İçecek Hizmetleri ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü olmak üzere tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca kermesimize katkı ve katılımlarından dolayı İlçe Kaymakamımız Ayhan Akpay'a, desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör'e, Başkan Yardımcılarımız Hüseyin Cebeci ve Kadir Eskiadam'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci'ye, Belediye Kültür Hizmetleri Müdürü Nadir Öksüz'e ve desteklerini esirgemeyen esnaflarımıza, alışverişleri ile katkıda bulunan tüm siyasi parti başkan ve yönetimlerine, genç yaşlı tüm Osmancık halkına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.