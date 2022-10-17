Şehit Aileleri ve Gaziler için düzenlenen geziye çok sayıda katılım oldu. Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör tarafından uğurlanan şehit aileleri ve gaziler Çanakkale’ye ulaştı.

Çanakkale Müzesini gezen Şehit Aileleri ve Gaziler, şehitlikte de şehitlerin ruhları için dualar etti. Şehit Aileleri ve Gaziler, gezdikleri yerde de hatıra fotoğrafı çektirirken, kendilerine bu imkanı veren, gezinin düzenlenmesinde emeği geçen Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de teşekkür ettiler.



(Uğur GÖRKEM)

