İlk 6 haftada sadece 1 galibiyet alan Osmancık Belediyespor, yarın Çorum'da oynanacak maçta Develigücüspor’u yenerek 3 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 7.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında Kayseri temsilcisi Develigücüspor'u konuk edecek. 6 haftalık periyotta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak zirve yarışından uzaklaşan Osmancık Belediyespor, yarın Kayseri temsilcisi Develigücü'nü yenerek üst sıralara tırmanmanın hesabını yapıyor.

ÇORUM ŞEHİR STADI'NDA OYNANACAK

5 puanla onuncu sırada yer alan Osmancık Belediyespor ile 7 puanla dokuzuncu sırada yer alan Develigücüspor maçı Osmancık İlçe Sahası'nın bakımda olması nedeniyle yarın Çorum'da oynanacak. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.

(Rıfat KARA)

