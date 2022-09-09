Okul müdürü Hüseyin Aksungur, "2022 YKS sonuçları neticesinde okulumuz büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu yıl mezun etmiş olduğumuz 98 öğrencimizin 47'si bir yükseköğretim programına yerleştirilmiştir. Yerleşen öğrencilerimiz arasında tıp fakültesi, hukuk Fakülteleri, psikoloji, mühendislik programları, öğretmenlikler, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat fakülteleri, hemşirelik fakülteleri gibi nitelikli programlar bulunmaktadır. Özellikle İngilizce öğretmenliği programlarına 4 öğrencimiz yerleşmiştir. Bu başarının mimarı olan siz öğretmenlerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Daima söylediğimiz gibi gelecek gençlerin omuzlarında yükselecek binalardır, biz öğretmenler de bu binaların mimarlarıyız. Varlığımız ve birlikteliğimiz daim olsun" dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılında da daha büyük başarılara imza atacaklarından emin olduklarını belirten Aksungur, yemeğe katılan öğretmenlere teşekkür etti.