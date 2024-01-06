Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Kabakçı, ilçede esnaf olan kadınlarla kahvaltıda buluştu. Osmancık Tabiat Parkı’nda düzenlenen kahvaltıya Oda Başkanı Kabakçı ile birlikte Oda Yönetim Kurulu Üyeleri Şehriban Kaya ve Burak Gökçe ile ilçede çalışan kadın esnaflar katıldı.

Nihat Kabakçı esnafların talep ve şikayetlerini konu alındığı toplantıda esnaflarla tek tek ilgilenerek konu ile ilgili karşılıklı görüşmelerini not alarak gerekli çalışmaların yapacağının altını çizdi.



Kabakçı ayrıca kahvaltı sonrasında bu etkinlikte katkıda bulunan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e, yönetiminde ev sahipliğine eşlik eden Şehriban Kaya ve Burak Gökçe’ye teşekkür ederek, davetlerine katılan ve çeşitli sebeplerinden dolayı katılamayan tüm kadın esnaf arkadaşlarına teşekkür etti.