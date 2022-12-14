Alevilerin önemli bir inanç ve kültür unsuru olan birlik ve beraberliği temsil eden semah için açılan kurs haftada 10 saat toplamda ise 264 saatte tamamlanacak.

Osmancık’ta ilk kez açılan Aşık Mustafa Alegöz tarafından verilecek semah kursu için 7’den 70’e çok sayıda kişi başvuruda bulundu.

MAKİNECİ ZİYARET ETTİ

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Halk Eğitim Merkezi’nde açılan semah kursunu ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi.

Kurs hakkında Aşık Mustafa Alegöz’den bilgiler alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Makineci, kursiyerlerin semah dönmelerini de izledi.

KÜLTÜR YAŞATILIYOR

Kursiyerler önemli bir kültürü temsil eden, birliği beraberliği sağlayan semahı öğrenebilmeleri için açılan kursun kendilerini oldukça memnun ettiğini ifade ettiler.

Kurs hocaları eşliğinde hem semah hakkında bilgiler edinip hem de semah dönmeyi öğrendiklerini ifade eden kursiyerler semah kursunun süreklilik arz etmesini istediler.

Semah kursuna katılanlar, kursun açılmasına vesile olan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ve Aşık Mustafa Alegöz’e teşekkür ettiler.

(Haber Merkezi)