Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 18.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında Aksaray temsilcisi Eskil Belediyespor’u ağırlayacak. İkinci yarının ilk 3 haftasında istediği sonuçları alamayan Çorum temsilcisi hafta için Yahşihanspor’u yenerek kötü gidişe dur demişti. Kırmızı-Beyazlılar yarın oynanacak maçta Eskil Belediyespor’u da yenerek üst üste 2.galibiyetini almak istiyor. 22 puanlı Osmancık Belediyespor ile 18 puanlı Eskil Belediyespor arasında Osmancık İlçe Sahası’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Sezonun ilk yarsında Aksaray’da oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise Develigücüspor ile Sincan Belediyespor, Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Yahşihanspor, Suvermez Kapadokyaspor ile Talasgücü Belediyespor, Mucurgücüspor ile Niğde Belediyespor ve Ankara TKİ ile Yozgatspor 1959 takımları karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

