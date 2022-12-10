Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 11.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor Çorum’da Nevşehir temsilcisi Suvermez Kapadokyaspor’u konuk edecek. Seri galibiyetler sonrası geçtiğimiz hafta Ankara TKİ karşısında ağır bir yenilgi alan Kırmızı-Beyazlılar yarınki maçta Nevşehir temsilcisini yenerek 1 hafta aranın ardından yeniden 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. 14 puanlı Osmancık Belediyespor ile 18 puanlı Suvermez Kapadokyaspor arasında Merkez İtfaiye Sahası’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Mücadeleyi Samsun bölgesi hakemlerimden Cihad Sizer yönetecek.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Eskil Belediyespor ile Mucurgücü, Niğde Belediyespor ile Hacılar Erciyes, Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Ankara TKİ, Sincan Belediyespor ile Yozgatspor 1956, Kırıkkale Yahşihanspor ile Talasgücü Belediye, Develigücü ile Başkent Şafakspor kozlarını paylaşacak.

(Rıfat KARA)

