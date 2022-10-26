Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay yönetiminde Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya İlçe Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ve bazı daire müdürleri katıldı.

Kaymakam Ayhan Akpay, toplantıda; ilçe ekonomisine katkı sağlaması için, coğrafi işaret ve tescil almak üzere ilçeye özgü yöresel ürünlerin belirlenerek Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapılması görüşüldüğünü söyledi.

İlçe Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise “Osmancık Pirinci başta olmak üzere ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak ürünlere Coğrafi Tescil alınması çalışmalarıyla ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdik. İlçemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)