Osmancık’ta alt yapıları tamamlanan Ergenkon Caddesi ile Dodurga Caddesi’ne 5 bin ton sıcak asfalt serimi yapılıyor. Çalışmalar alt yapısı biten Gürleyik Mahallesi’ndeki Ergenekon Caddesinden başlarken yeni yapılan kapalı Pazar alanının yolu da sıcak asfaltta buluşacak.

"Söz verdik yapıyoruz"

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Tüm ilçelerimizde asfalt sözümüzü yerine getiriyoruz. Bugün de Osmancık‘ta bin ton asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Osmancık ilçemizi Koyun babası, Akşemseddin’i o tarihi dokusuyla seviyoruz. Osmancıklıları seviyoruz. Oğuzhan vekilimizin buralı olması da Osmancık’a olan ilgimizi her zaman daha da üst düzeyde tutuyor. Vekilimizin de şehrimize olan katkıları da çok büyük, kendilerine de teşekkür ediyorum.

Bir sözümüz vardı bizim. Her bir ilçemize bin ton asfaltı ücretsiz olarak Çorum Belediyesi’nin bir hediyesi olarak dökeceğiz diye. Bu sözü verdiğimiz zaman ekonomik durum bugün ki gibi değildi. Asfalt maliyetleri de böyle değildi. Ama biz AK Parti olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın adamları olarak verdiğimiz söz senettir. Maliyet artışlarını da gözeterek o sözümüzden asla vaz geçemezdik, geçmedik. Şu an itibariyle iki ya da üç ilçemiz kaldı. Bütün ilçelerimizin asfaltlarını söz verdiğimiz gibi döktük. Osmancık’ta da çalışmalarımızı başlattık. Alt yapısını Osmancık Belediyemiz tamamlamıştı. Asfalt serimine de dün itibariyle başlattık. Buranın şöyle de bir farklılığı oldu. Biz bin ton asfalt dökeceğiz ama özellikle milletvekilimiz Oğuzhan Kaya, Bizim Osmancık’ta özellikle girişlerimiz var ve bu girişlerde ciddi sorunlarımız var. Osmancık’ı güzelleştirmek için gece gündüz gayret gösteriyoruz. Kamu yatırımlarının Osmancıkla buluşması için gayret gösteriyoruz. Belediyemize, hemşerilerimize destek oluyoruz. Vekilimizin ricasını kıramazdık. Bin ton Çorum Belediyesinden olsun, kalanının masrafını biz karşılayalım. Bunu 5 bin ton 6 bin ton civarında bir asfaltta dönüştürelim. Öyle de oldu. İnşallah 5 bin ton civarında bir asfaltı zeminle buluşturmuş olacağız. Bunun bin tonu belediyemizin hediyesidir. Bunun yaklaşık bedeli 1 milyon 200 bin civarındadır. Çorum belediyesi olarak bu bizim Osmancık’a hediyemizdir. Yol çizgilerini de Çorum Belediyesi olarak bittikten sonra biz yapalım. Asfaltımız Osmancık’a hayırlı uğurlu olsun” dedi.

'Osmancık prestijli bir şehir olacak'

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da, “Çorum’un tüm ilçeleri ve merkezi güzelleşsin diye gerçekten büyük ve tarihi projelere imza atılıyoruz. Çorum kent meydanının dönüştürülmesi, çimento arsasının Çorum’a kazandırılması, Kışla arsasının projelendirilmesi, Kale kentsel dönüşümü, tarihi kültür yolu ve bunların yanında yaptığı diğer sosyal projeler, fakir fukara, garip guraba'nın yanındaki duruşları ile Çorumun tüm belediyelerini ayırt etmeden belediyelerimize de yardım ediyoruz. Bugün de Osmancık Asya Tesislerinden şehrimize giriş yapan Ergenekon Caddemize sıcak asfalt yapıyoruz. İnşallah Dodurga yolumuzun sıcak asfaltını yapacağız. Osmancık için önemli bir hizmet olan yaklaşık 8 bin metre karelik kapalı alanıyla 14 dönümlü sebze pazarının yolunun sıcak asfaltını da yapacağız. Şehrimiz bu anlamda güzelleşmiş olacak. Çorum belediye başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Çorum belediye meclisimize de teşekkür ediyorum onların da bu kararda emekleri var. Osmancık belediyemizde alt yapısını yapıyor birtakım ödemeler yapıyor, onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah yakında ihalesini yapacağız, Dutludere sulama projesi ile ilçemizin 50 bin dönüm arazisini sulayacak. Bir iki aya kadar onun da ihalesini yapmış olacağız.

Irmağın üzerine de şişme savak yapacağız. Bu şişme savakla gerektiğinde elektrik üreteceğiz, burası bir göl havzası olacak. Burası cam terasların, kafelerin, kafeteryaların olduğu, arsaların ticari olarak daha çok değer kazandığı prestijli bir sayfiye alanı olan şehir olacak.

Kale kentsel dönüşüm projesi ile kalenin sol tarafındaki tüm taşınmazları kamulaştırıyoruz. Orayı da yürüyüş yolları ile parkıyla yeşil alan yapıyoruz. Daha birçok işimiz var. Sizlerin verdiği destekle, güçle, kuvvetle çalışıyoruz. Kaymakamımıza da teşekkür ediyorum. Bir Osmancıklı gibi, ileride burada yaşayacak birisi gibi her daim ilçemiz için elinden geleni sonuna kadar yapıyor. Teşekkürün en büyüğünü de hemşerilerimize ediyoruz. Bize Cumhurbaşkanımızın Çorum’a gelişinde Osmancık olarak çok büyük destek verdiğiniz“ şeklinde konuştu.