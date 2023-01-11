Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup'ta mücadele eden ve sezonun ilk yarısını 18 puanla yedinci sırada tamamlayan Osmancık Belediyespor'da ikinci yarı maçları öncesi transfer çalışmaları start aldı. İlk olarak iç transferde görüşmelere başlayan Osmancık Belediyespor yönetimi kaleci Alper Kaan Başar, sol bek Hüseyin Erol ve Aytuğ Giraygil, Stoper Cemal Özsüngü, forvet Ertuğrul Yalman ve Sedat Akgül, kanat oyuncularından Ali Çermeli ve Tufan Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Osmancık Belediyespor Sportif Direktörü Gökhan Kent, iç transferde yaşanan ayrılıkların ardından dış transferde görüşmelere başlandığını belirtti. İhtiyaç olan mevkiler için 3-4 oyuncuyla prensipte anlaşma sağladıklarını da belirten Kent, önümüzdeki günlerde bu isimler ile resmi sözleşmenin imzalanacağını ifade etti.

(Rıfat KARA)

