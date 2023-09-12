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İlimiz Osmancık İlçesi’nde 7 bin 208 öğrenci ile 618 öğretmen ders başı yaptı.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ve Şube Müdürleri Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu’nda eğitim öğretim yılının ilk günü düzenlenen bayrak törenine katıldı.

Makineci, ilk ders zilini çalıp “İyi dersler sevgili öğrenciler” diyerek ilçede eğitim yılını başlattı. Törende yeni eğitim öğretim yılında Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu'nda başlayan 5. sınıf öğrencilerine, okul müdürlüğü tarafından hoş geldin hediyeleri dağıtıldı.