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Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti ve akabinde törene geçildi. Şehir Stadyumu'nda saat 11.00'de başlayan törende Kaymakam Fatih Görmüş ve Belediye Başkanvekili Mesut Özsaray, halkın bayramını kutladı. Törende daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Görmüş'ün konuşmasının ardından şiirlerin okunmasıyla devam eden programda, Haydar Öztaş Anadolu Lisesi öğrencilerinin oynadığı zeybek gösterisi izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi. Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle düzenlenen futsal, voleybol, şiir ve kompozisyon yarışlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören geçit töreni ile sona erdi.



Törene Kaymakam Fatih Görmüş, Belediye Başkanvekili Mesut Özsaray, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.