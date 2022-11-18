Okulun 11 ve 12. Sınıf Üniversite Hazırlık Grubu öğrencileri, Gezi, Tanıtım ve Turizm Kulübü öğretmenleri Dilek Çağlar ve Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Uygun organizasyonunda Ankara'ya üniversiteleri ve bölümleri tanıtmak maksatlı bir gezi düzenledi.

İLK ZİYARET ANITKABİR

Ankara’ya ilk ulaştıklarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrini ziyaret eden 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri, Kabir ziyaretinin ardından Anıtkabir’de bir süre vakit geçirdikten sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’ne hareket etti.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ve BİLKENT ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET ETTİLER

Gün boyu Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi ve Bilkent Üniversitesi Kampüsünde vakit geçiren öğrencilerin keyifli bir gün geçirdiği görüldü.

Okul Müdürü Hüseyin Aksungur; imkanlar dahilinde düzenli olarak gerçekleştirilen bu tip etkinliklerin öğrencileri çok iyi motive ettiğini, ayrıca gençlerin sınav stresinden uzaklaşarak eğlenceli zamanlar geçirme fırsatı bulduklarını dile getirerek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Aksungur, “Üniversite gezileri sırasında Üniversite tanıtım ekiplerinin, öğrencilerimiz hakkındaki olumlu cümleleri bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir” dedi.

(Haber Merkezi)

