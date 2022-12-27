12. sınıf öğrencilerine yönelik, mesleki rehberlik kapsamında; öğrencilerin üniversite ve bölümleri tanıması, üniversite sınavına hazırlık sürecinde öğrencilerin motivasyonlarının artırılması ve meslek seçimine katkı sağlaması amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne gezi düzenlendi. 32 öğrenci ve 6 öğretmenin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni ziyaretiyle başlayan gezi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi gibi bölümlerin gezilmesi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç ve Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse’nin sunumları ile son buldu.

Öğretmenler Ümit Muştuoğlu ile Salih Kıvanç Yıldırım, geziye katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Öğrenciler daha sonra Sivas'ın tarihi mekânlarını gezdiler.



(Haber Merkezi)

