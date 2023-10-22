Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 2.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Trabzon temsilcisi İskofyaspor'un konuğu oldu. Trabzon Ortahisar Beşirli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Çorum temsilcisi zor da olsa 29-27 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci setten itibaren oyuna ağırlığını koyan ev sahibi İskofyaspor, ikinci seti 13 sayı farkla kazanarak skoru dengeledi. Üçüncü sette de oyunun kontrolünü elinde tutan Trabzon temsilcisi üçüncü seti 25-19 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sette moral olarak çöken Çorum'un sultanları bu seti de 8 sayı farkla kaybederek maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi Trabzon'dan puansız dönerken, ev sahibi İskofyaspor puanını 3 puanı hanesine yazdırdı.

SALON: Trabzon Ortahisar Beşirli.

HAKEMLER: Ahmet Ali Uzun, Nazmiye Solak.

TRABZON İSKOFYASPOR: Cansu, Yağmur, Kardelen, Kader, Rahime, Hava, Selda, Hacer, Öznur, Hilal, Beren, Zeynep, Belinay, Sena.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Bengisu, Yaren Aksu, Yasemin, Yaren Arslan, Nilüfer, Tuğçe, Müfide, Beyzanur, Sıla, Sena, Sevgi, Elfin, Neriman.

SETLER: 27-29, 25-12, 25-19, 25-17.