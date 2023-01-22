Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 15.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Sinop temsilcisi Ayancık Belediyespor’un konuğu oldu. Saat 14.30’da Ayancık Belediye Olimpik Salonu’nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Ayancık Belediye iyi başladı. İlk setten itibaren oyunun kontrolünü eline alan Sinop temsilcisi ilk seti 10 sayı farkla kazanarak skoru 1-0 yaptı. İkinci sette de iyi bir oyun ortaya koyan Ayancık Belediyespor bu seti de kazanarak skoru 2-0’a getirdi. Üçüncü seti Osmancık Belediyespor zor da olsa kazanırken, dördüncü sette tekrar oyun üstünlüğünü eline alan Ayancık Belediyespor seti 25-14, maçı da 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Ayancık puanını 27 yaparken, Osmancık Belediye 18 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)

