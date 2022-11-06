Başkan Yalçın, kazazede taraftara forma hediye etti Başkan Yalçın, kazazede taraftara forma hediye etti

Dün, Çarşamba İlçe Salonu’nda oynanan maçta, özellikle ilk sette çok rahat sayılar alan Osmancık Belediye, seti 25-7 gibi farklı bir üstünlükle kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette de etkili oyununu sürdüren Çorum temsilcisi, rakibine 25-17 üstünlük sağlayarak farkı ikiye çıkarttı: 2-0.
Müsabakanın üçüncü setinde ev sahibi ekip direndi. Çorum temsilcisi ilk iki sete göre zorlanmasına rağmen, seti 25-23 kazanarak, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Dördüncü maçında ikinci galibiyetini alan Osmancık Belediye puanını 7’ye yükseltirken, Çarşamba Gençlik 3 puanda kaldı.
Osmancık Belediye, 13 Kasım’da, Sinop Beton Ayancık Belediye’yi konuk ederken, Çarşamba Gençlik, Ordu deplasmanında 52 Çamlıkspor’la oynayacak.
(Hüseyin AŞKIN)
 