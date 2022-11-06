Dün, Çarşamba İlçe Salonu’nda oynanan maçta, özellikle ilk sette çok rahat sayılar alan Osmancık Belediye, seti 25-7 gibi farklı bir üstünlükle kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette de etkili oyununu sürdüren Çorum temsilcisi, rakibine 25-17 üstünlük sağlayarak farkı ikiye çıkarttı: 2-0.

Müsabakanın üçüncü setinde ev sahibi ekip direndi. Çorum temsilcisi ilk iki sete göre zorlanmasına rağmen, seti 25-23 kazanarak, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Dördüncü maçında ikinci galibiyetini alan Osmancık Belediye puanını 7’ye yükseltirken, Çarşamba Gençlik 3 puanda kaldı.

Osmancık Belediye, 13 Kasım’da, Sinop Beton Ayancık Belediye’yi konuk ederken, Çarşamba Gençlik, Ordu deplasmanında 52 Çamlıkspor’la oynayacak.

(Hüseyin AŞKIN)

