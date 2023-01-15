Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında Samsun temsilcisi Çarşamba Gençlikspor’u ağırladı. Osmancık İlçe Spor Salonu’nda saat 12.00’de başlayan karşılaşmanın ilk setinde üstün bir oyun ortaya koyan Osmancık’ın sultanları ilk seti 7 sayı farkla kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan rakibi karşısında zaman zaman zorlanan Osmancık Belediyespor son bölüme başa baş girdi. Set sayısında servis hataları yapan Kırmızı-Beyazlılar bu seti 25-23 kaybederek skora denge geldi. Üçüncü ve dördüncü sette oyunun kontrolünü tekrar eline alan Osmancık Belediyespor Tuğçe ve Sıla’nın etkili oyunu ile üçüncü seti 25-11, dördüncü seti de 25-16 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Çorum temsilcisi puanını 18’e yükseltirken, konuk Çarşamba ise 7 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)

